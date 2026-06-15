Mitchell van der Gaag é o novo treinador do Marítimo



(Com Lusa)

Van der Gaag regressa ao emblema madeirense, com um contrato por duas temporadas, até 30 de junho 2028, depois de ter sido jogador do clube, entre 2001 e 2006, e, posteriormente, também treinador, entre 2009 e 2010.O antigo adjunto de Erik ten Hag, no Ajax e no Manchester United, estava livre deste outubro, altura em que foi despedido dos suíços do Zurique, na sequência dos maus resultados.O neerlandês, de 54 anos, conta ainda com passagens, como treinador principal, por Belenenses, Ermis Aradippou, do Chipre, assim como NAC Breda e Excelsior, ambos dos Países Baixos.