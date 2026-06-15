Mitchell van der Gaag é o novo treinador do Marítimo

Mitchell van der Gaag é o novo treinador do Marítimo

O neerlandês Mitchell van der Gaag é o novo treinador do Marítimo, rendendo Miguel Moita, anunciou o clube campeão da II Liga, recém-promovido ao primeiro escalão.

RTP /
Nuno Patrício - RTP

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Van der Gaag regressa ao emblema madeirense, com um contrato por duas temporadas, até 30 de junho 2028, depois de ter sido jogador do clube, entre 2001 e 2006, e, posteriormente, também treinador, entre 2009 e 2010.

O antigo adjunto de Erik ten Hag, no Ajax e no Manchester United, estava livre deste outubro, altura em que foi despedido dos suíços do Zurique, na sequência dos maus resultados.

O neerlandês, de 54 anos, conta ainda com passagens, como treinador principal, por Belenenses, Ermis Aradippou, do Chipre, assim como NAC Breda e Excelsior, ambos dos Países Baixos.

(Com Lusa)
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