Futebol Nacional
Mofe Jemide reforça eixo defensivo do Alverca proveniente do Crystal Palace
O Alverca, da I Liga portuguesa de futebol, anunciou hoje a contratação do defesa-central inglês Mofe Jemide, proveniente do Crystal Palace, de Inglaterra.
O jovem defesa-central, de 19 anos, será o primeiro jogador inglês da história a envergar a camisola dos ribatejanos, tendo jogado na última temporada na formação sub-21 do emblema da primeira Liga inglesa.
Mofe Jemide iniciou o percurso como futebolista nos escalões de formação do Crystal Palace, tendo somado 20 jogos na última época ao serviço dos ‘eagles’. O jovem defesa-central contabiliza também diversas internacionalizações pelas camadas jovens inglesas, tendo marcado presença no Europeu de sub-17, em 2023.
Em declarações aos órgãos oficiais do Alverca, Mofe Jemide mostrou-se entusiasmado com a mudança para o Ribatejo: “Estou aqui para ajudar o FC Alverca a voar mais alto e a deixar a sua marca na I Liga”.
Mofe Jemide é o 13.º reforço do Alverca, depois das contratações dos guarda-redes Jonathan Siqueira (Athletic Club, Brasil) e Noah Raveyre (Pau FC, França), dos defesas Yaya Bojang (Odense, Dinamarca), Toni Tamarit (Villarreal, Espanha) e Francisco Chissumba (Sporting de Braga), dos médios Rayan Lucas, (Flamengo, Brasil), Ian Luccas (Cruzeiro, Brasil), Lucca Giuntini (Mirandela) e Tiago Octávio (Leça), dos avançados Marco Essimi (Dunquerque, França), Samy Merheg (Sporting de Braga) e Vivaldo Semedo (Watford, Inglaterra).
O Alverca desloca-se ao Estádio José Alvalade para defrontar o Sporting, no sábado, 22 de agosto, pelas 20:30, em jogo da terceira jornada da I Liga.
Mofe Jemide iniciou o percurso como futebolista nos escalões de formação do Crystal Palace, tendo somado 20 jogos na última época ao serviço dos ‘eagles’. O jovem defesa-central contabiliza também diversas internacionalizações pelas camadas jovens inglesas, tendo marcado presença no Europeu de sub-17, em 2023.
Em declarações aos órgãos oficiais do Alverca, Mofe Jemide mostrou-se entusiasmado com a mudança para o Ribatejo: “Estou aqui para ajudar o FC Alverca a voar mais alto e a deixar a sua marca na I Liga”.
Mofe Jemide é o 13.º reforço do Alverca, depois das contratações dos guarda-redes Jonathan Siqueira (Athletic Club, Brasil) e Noah Raveyre (Pau FC, França), dos defesas Yaya Bojang (Odense, Dinamarca), Toni Tamarit (Villarreal, Espanha) e Francisco Chissumba (Sporting de Braga), dos médios Rayan Lucas, (Flamengo, Brasil), Ian Luccas (Cruzeiro, Brasil), Lucca Giuntini (Mirandela) e Tiago Octávio (Leça), dos avançados Marco Essimi (Dunquerque, França), Samy Merheg (Sporting de Braga) e Vivaldo Semedo (Watford, Inglaterra).
O Alverca desloca-se ao Estádio José Alvalade para defrontar o Sporting, no sábado, 22 de agosto, pelas 20:30, em jogo da terceira jornada da I Liga.