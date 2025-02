Moreirense acerta contratação de Cristiano Bacci para suceder a César Peixoto

O italiano, de 49 anos, vai orientar o primeiro treino na sexta-feira e estará apto para liderar a equipa minhota na receção ao Estrela da Amadora, a contar para a 24.ª jornada do campeonato, marcada para domingo, às 15:30, segundo as mesmas fontes.

O técnico vai cumprir a segunda experiência da temporada no principal campeonato luso, depois de ter comandado o Boavista, 18.º e último classificado, com 12 pontos, entre a primeira e a 20.ª jornada, em que os `axadrezados` perderam com o Famalicão (2-0), em 31 de janeiro.

Cristiano Bacci, que, em Portugal, representou ainda o Olhanense, entre as épocas 2014/15 e 2016/17, vai assumir a equipa de Moreira de Cónegos no 11.º lugar, com 26 pontos, depois de ter registado sete vitórias, cinco empates e 11 derrotas em 23 jornadas sob o comando de César Peixoto.

César Peixoto deixou o Moreirense na segunda-feira, dia em que se iniciaram as negociações para a cessação do contrato que durava até ao final da época, estando os termos da rescisão já acertados, detalha fonte envolvida no processo.