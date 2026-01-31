Moreirense confirma saída em definitivo do extremo Gabrielzinho

“Ao Gabrielzinho, agradecemos todo o contributo dado ao Moreirense. No último ano, o jogador esteve cedido por empréstimo ao campeão chinês, Shanghai Port, e foi o marcador do golo do título. Desejamos-lhe muito sucesso nos próximos desafios”, adianta o comunicado.



Em 2025, o extremo brasileiro, de 29 anos, realizou 33 jogos oficiais, tendo conseguido seis assistências e 16 golos, o último dos quais frente ao Dalian Yingbo, que valeu o triunfo, por 1-0, na 30.ª e última jornada da principal liga chinesa e o título de campeão ao Shanghai Port.



Gabrielzinho contabilizou duas passagens pela equipa da vila de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães: a primeira foi na época 2019/20, por empréstimo do Rio Ave, em que marcou dois golos em 15 jogos, e a segunda em 2024/25, na qual apontou três golos e realizou uma assistência em 21 encontros oficiais.



O Rio Ave foi o outro clube que o atacante representou em Portugal, tendo somado 12 golos em 124 desafios, entre as temporadas 2017/18 e 2021/22, e conquistado o título da II Liga portuguesa na última época ao serviço dos vila-condenses.



Formado nos brasileiros do Linense, o extremo jogou também pelo Athletico Paranaense, no seu país natal, e ainda pelo Al Wasl (2022/23) e o Hatta Club (2023/24), ambos nos Emirados Árabes Unidos.



