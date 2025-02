Moreirense e Braga apostam tudo numa vitória

O jogo coloca frente a frente Moreirense, equipa sensação da última temporada, e SC Braga, quarto classificado da corrente edição do campeonato.





O Moreirense tinha tudo para ser também a sensação desta edição - não existisse um surpreendente Santa Clara. Começou a prova nesses moldes, com duas vitórias consecutivas e um empate saboroso diante do Benfica, mas a boa forma decaiu.





Agora, os comandados de César Peixoto já não vencem para o campeonato desde o primeiro jogo de dezembro - curiosamente, de exigência máxima, frente ao Sporting. Desde aí, somaram três empates e outras tantas derrotas. A jogar como visitado, o cenário muda drasticamente: só uma derrota em dez partidas.





Na antevisão, o próprio treinador sublinhou a importância do fator casa: "Acabámos por perder uma vez, foi com o Porto para o campeonato, mas antes já os tínhamos eliminados na Taça de Portugal. Por isso acredito que o SC Braga vai respeitar o Moreirense, da mesma forma que o Moreirense necessariamente vai ter que respeitar o SC Braga, porque tem qualidade. Vai ser um jogo de grau de dificuldade grande, mas estaremos preparados".





Do lado oposto, Carlos Carvalhal preferiu enfatizar o momento da própria equipa: "O SC Braga vem de três vitórias boas no campeonato. Voltamos ao campeonato depois de uma jornada europeia que foi agridoce, mas para nós, equipa técnica, fizemos um jogo muito bom, um excelente jogo. Queremos capitalizar as três vitórias do campeonato, como a boa exibição que fizemos diante da Lazio. E vamos precisar mesmo de capitalizar porque o Moreirense é uma equipa forte, apesar de não ter ganho nos últimos jogos, que já venceu o Sporting e o FC Porto. É uma equipa que cria sempre dificuldades no seu estádio".





Para este duelo, apesar da grande cobiça de outros clubes em jogadores do SC Braga, Carvalhal tem a equipa na máxima força. Já César Peixoto não pode contar com Guilherme Liberato e Hêrnani Infande.