Moreirense e Desportivo de Chaves empatam sem golos em jogo de pré-época

Num jogo com duas partes de 60 minutos cada, a equipa anfitriã teve o domínio territorial na primeira e acertou no poste aos 22 minutos, por Schettine, antes de a equipa transmontana protagonizar uma segunda metade com mais posse de bola, mas raras ocasiões, diante de pouco mais de 100 espetadores, no recinto situado no concelho de Guimarães.



A formação vimaranense apresentou-se com André Ferreira na baliza, Dinis Pinto, Maracás, Marcelo e Francisco Domingues na defesa, Afonso Assis, Benny e Alanzinho no meio-campo e Cédric Teguia, Kiko Bondoso e Schettine no ataque, num sistema tático ‘4-3-3’.



O treinador dos ‘cónegos’, Vasco Botelho da Costa, utilizou ainda o guarda-redes Caio Seco, os defesas Diogo Monteiro, Pedro Jesus, Gilberto Batista e Álvaro Martínez, os médios Afonso Dias, Stjepanovic, Rodrigo Alonso, Ofori e Jimi Gower, este último ainda à experiência no clube, e os avançados Joel Jorquera e Yan Lincon.



O ‘onze’ flaviense, constituído pelo guarda-redes Vozinha, pelos defesas Carraça, Bruno Rodrigues, Tiago Simões, Zach Muscat e Aarón Romero, pelos médios Pedro Pelágio e Pedro Pinho e pelos avançados Reinaldo, Rúben Pina e Roberto variou a sua forma de jogar na primeira parte entre os esquemas ‘5-2-3’, a defender, e ‘4-3-3’, a atacar.



Na segunda metade, o técnico Filipe Martins fez entrar o guarda-redes Marko Gudzulic, os defesas Tiago Almeida, Tounkara, Kiko Pereira e Lino, os médios Roan Wilson, Ktatau e Gabi Rodrigues e os avançados Wellington Carvalho, Paulo Victor, João Pedro e Robyn Esajas.



O Moreirense e o Desportivo de Chaves realizam os próximos encontros particulares na quarta-feira, com os minhotos a defrontarem o AVS, da I Liga portuguesa, e o Académico de Viseu, da II Liga, e os transmontanos a enfrentarem o Leixões, do segundo escalão, e o Amarante, da Liga 3.