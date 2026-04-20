Moreirense e Estoril encerram jornada com duelo entre equipas que querem voltar a ganhar

Programa e resultados da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol:

Rio Ave – AVS, 2-2

Nacional – Alverca, 1-0

Casa Pia - Santa Clara, 0-0

Gil Vicente - Vitória de Guimarães, 0-1

Arouca - Estrela da Amadora, 1-0

Sporting – Benfica, 1-2

FC Porto – Tondela, 2-0

Sporting de Braga – Famalicão, 2-2

Moreirense - Estoril Praia, 20h15

O Moreirense, que não vence há sete jogos (quatro derrotas e três empates), segue em nono na tabela, com 36 pontos, e vai procurar voltar aos triunfos, frente a um adversário que tem mais um ponto, está um lugar acima e também quer regressar às vitórias, depois de três derrotas seguidas.O jogo entre o Moreirense e o Estoril Praia, com as duas equipas em posições confortáveis na classificação, tem início marcado para as 20:15, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, com arbitragem de Márcio Torres, da associação de Viana do Castelo.A 30.ª jornada da I Liga ficou marcada pela vitória do Benfica na visita ao Sporting (2-1) e pelo triunfo do FC Porto frente ao Tondela (2-0), com os 'dragões' a liderarem o campeonato com 79 pontos, mais sete do que os 'encarnados', e mais oito do que os 'leões', que têm menos um jogo.- Sexta-feira, 17 abr:- Sábado, 18 abr:- Domingo, 19 abr:- Segunda-feira, 20 abr: