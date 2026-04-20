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Moreirense e Estoril encerram jornada com duelo entre equipas que querem voltar a ganhar

Moreirense e Estoril encerram jornada com duelo entre equipas que querem voltar a ganhar

O Moreirense recebe esta segunda-feira o Estoril Praia, no encerramento da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, num duelo entre duas equipas que procuraram regressar aos triunfos no campeonato.

Lusa /

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O Moreirense, que não vence há sete jogos (quatro derrotas e três empates), segue em nono na tabela, com 36 pontos, e vai procurar voltar aos triunfos, frente a um adversário que tem mais um ponto, está um lugar acima e também quer regressar às vitórias, depois de três derrotas seguidas.

O jogo entre o Moreirense e o Estoril Praia, com as duas equipas em posições confortáveis na classificação, tem início marcado para as 20:15, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, com arbitragem de Márcio Torres, da associação de Viana do Castelo.

A 30.ª jornada da I Liga ficou marcada pela vitória do Benfica na visita ao Sporting (2-1) e pelo triunfo do FC Porto frente ao Tondela (2-0), com os 'dragões' a liderarem o campeonato com 79 pontos, mais sete do que os 'encarnados', e mais oito do que os 'leões', que têm menos um jogo.

Programa e resultados da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol:

- Sexta-feira, 17 abr:

  • Rio Ave – AVS, 2-2

- Sábado, 18 abr:

  • Nacional – Alverca, 1-0
  • Casa Pia - Santa Clara, 0-0
  • Gil Vicente - Vitória de Guimarães, 0-1

- Domingo, 19 abr:

  • Arouca - Estrela da Amadora, 1-0
  • Sporting – Benfica, 1-2
  • FC Porto – Tondela, 2-0
  • Sporting de Braga – Famalicão, 2-2

- Segunda-feira, 20 abr:

  • Moreirense - Estoril Praia, 20h15

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