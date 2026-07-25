Moreirense e Gil Vicente empatam em desafio de pré-temporada

No jogo em que a formação da vila de Moreira de Cónegos encerrou o estágio de pré-época, decorrido em Ofir, no concelho de Esposende, os avançados Alexandre Parsemain e Yan Lincon apontaram os golos dos vimaranenses, enquanto os gilistas marcaram por Maracás, na própria baliza, e pelo médio Andreas Lausen.



Sem outros encontros de pré-temporada anunciados, a formação barcelense disputa a primeira jornada da I Liga em 09 de agosto, um domingo, com a receção ao Rio Ave, às 20:30, enquanto os ‘cónegos’, que ainda vão realizar os ‘testes’ com o Amarante e o Felgueiras, ambos da II Liga, em 01 de agosto, iniciam o campeonato à mesma hora do Gil Vicente, ao receberem o Sporting de Braga.