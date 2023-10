Moreirense eliminado da Taça pelo Paredes

A expulsão de Ponck, após derrubar Ivandro quando era o último homem da defesa, condicionou os planos do Moreirense, obrigado a baixar o ritmo, e deu mais alento ao Paredes, em dia de estreia do treinador Domingos Barros.



A equipa da I Liga continuou a ter mais bola, mas os locais apostavam na velocidade de Erik e, principalmente, de Ivandro para incomodar Caio Seco.



O guarda-redes do Moreirense ainda evitou o golo aos 24 minutos, desviando para canto um remate de Ivandro, que, aos 44, acertou no ‘ferro’ na sequência de um canto, com Nuno Moreira a marcar, de cabeça, na recarga.



Em desvantagem, a formação da I Liga subiu linhas no segundo tempo, acelerou as trocas de bola, mas sentiu sempre muitas dificuldades na finalização, logrando chegar ao empate num cruzamento feliz de Alanzinho, em balão, aos 59 minutos.



O Paredes, que antes do empate ameaçou o segundo, nunca perdeu o equilíbrio e viu recompensada a entrega ao jogo antes do final.



Domingos Barros lançou Onyeka perto do fim e o nigeriano precisou de apenas um minuto em campo para marcar e oferecer o triunfo ao Paredes, que, depois, cerrou fileiras, na defesa do resultado e da passagem à próxima ronda da competição.



Jogo no estádio Municipal das Laranjeiras, em Paredes.



Paredes – Moreirense, 2-1.



Ao intervalo: 1-0.



Marcadores:



1-0, Nuno Moreira, 44 minutos.



1-1, Alanzinho, 59.



2-1, Onyeka, 81.







Equipas:



- Paredes: Danny Carvalho, Hugo Meireles (Onyeka, 80), Nuno Moreira, Talison, Bruno Nascimento, Francisco Afonso, Tavares, Murilo Rosa (Diogo Firmino, 71), Diogo Silva (Andrezinho, 71), Erik Santana, e Ivandro (Amadeu, 90+3).



(Suplentes: José Carlos, Amadeu, Rafa Santos, Andrezinho, Luís Cacheira, Onyeka, Diogo Firmino, Willy e Marcelinho).



Treinador: Domingos Barros.



- Moreirense: Caio Secco, Fabiano, Maracás, Carlos Ponck, Pedro Amador, Ofori (Matheus Aiás, 85), Wallisson (Gonçalo Franco, 63), Madson (Kodisang, 85), Alanzinho, Antonisse (João Camacho, 63, Rodrigo Macedo, 88) e André Luís.



(Suplentes: Kewin Silva, Gilberto Batista, Ismael, Pedro Aparício, Gonçalo Franco, Kodisang, João Camacho, Rodrigo Macedo e Matheus Aiás).



Treinador: Rui Borges.







Árbitro: João Gonçalves (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Murilo Rosa (11). Cartão vermelho direto para Carlos Ponck (01 minuto).



Assistência: Cerca de 1.500 espetadores.