Moreirense empresta Miguel Rebelo ao Varzim

Após iniciar a pré-época na equipa de Moreira de Cónegos, o jogador, de 21 anos, regressa ao emblema da Póvoa de Varzim, pelo qual realizou 10 jogos oficiais na segunda metade da época transata.Antes de ser contratado pelo Moreirense, em janeiro de 2024, o médio formado no Grupo Desportivo do Peso e no Beneditense representou o Caldas por sete épocas e meia, tendo somado 45 jogos oficiais e marcado cinco golos pela equipa sénior, que milita no terceiro escalão.