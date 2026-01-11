Moreirense encerra primeira volta com triunfo em casa frente ao Tondela

Maracás, aos 62 minutos, marcou o golo da formação do concelho de Guimarães, que somou o terceiro jogo sem perder, assegurando a subida ao sexto lugar, com os mesmos 27 pontos do Sporting de Braga, que é quinto, destacando-se do vizinho Vitória, sétimo, com 25.



O Tondela, que tinha vencido em casa ao Arouca (3-1), após três derrotas, somou o 11.º desaire na competição, mantendo-se no 17.º e penúltimo lugar, com 12 pontos, a dois de Casa Pia e Arouca.

