Futebol Nacional
1.ª Liga
Moreirense encerra primeira volta com triunfo em casa frente ao Tondela
O Moreirense venceu hoje em casa ao Tondela, por 1-0, num jogo em atraso da 16.ª jornada que encerrou a primeira volta da I Liga portuguesa de futebol.
Maracás, aos 62 minutos, marcou o golo da formação do concelho de Guimarães, que somou o terceiro jogo sem perder, assegurando a subida ao sexto lugar, com os mesmos 27 pontos do Sporting de Braga, que é quinto, destacando-se do vizinho Vitória, sétimo, com 25.
O Tondela, que tinha vencido em casa ao Arouca (3-1), após três derrotas, somou o 11.º desaire na competição, mantendo-se no 17.º e penúltimo lugar, com 12 pontos, a dois de Casa Pia e Arouca.
