Moreirense faz a reviravolta e vence o Mafra por 4-2

Depois de duas desvantagens no marcador, o líder da II Liga embalou para a vitória, que consolidou o primeiro lugar no segundo escalão, com 39 pontos, mais oito do que o Farense, que tem menos um jogo. Já o Mafra é 12.º, com 17.



A formação de Moreira de Cónegos teve a primeira oportunidade de golo logo aos três minutos com Luís Rocha, depois de um canto, a cabecear ligeiramente ao lado da baliza de Renan.



Na resposta, o Mafra, aos cinco, também esteve perto do golo, mas Fati, após um passe de Diomande, rematou à baliza para uma defesa de Kevin Silva.



A partida desenrolou-se com algum equilíbrio apesar de o Moreirense ser a equipa que mais vezes conseguiu chegar com perigo à baliza nesta fase do encontro.



Aos 14 minutos, André Luís deixou a bola para Alan, que rematou forte e obrigou Renan a uma defesa apertada mas de bonito efeito.



Ainda assim, o Mafra não baixou os braços e lutou de igual para igual com o atual líder da II Liga e, na verdade, o golo acabaria por chegar ainda antes do intervalo: aos 45+2, depois de um cruzamento de Lucas Silva, Fati rematou para dentro da baliza de Kewin Silva.



A segunda parte arrancou com uma grande penalidade a favor do Moreirense, devido a uma falta de Pedro Pacheco sobre Madson. André Luís foi chamado a marcar o castigo máximo e não desperdiçou a oportunidade.



A formação comandada por Ricardo Sousa manteve a intensidade e a pressão, conseguindo com isso garantir que o equilíbrio da primeira parte prevalecesse, e, aos 56 minutos, colocou-se novamente na frente do marcador, quando Loide Augusto se isolou para fazer o segundo dos visitantes.



No entanto, a partir do 1-2, o Moreirense começou a ganhar cada vez mais terreno e a assumir o comando; quatro minutos depois do golo do Mafra, a equipa de Paulo Alves igualou a partida com um golo de Camacho.



A pressão, cada vez mais intensa, surtiu efeito concreto aos 80 minutos com André Luís a colocar, pela primeira vez, o Moreirense na frente - cruzamento de Frimpong e o avançado cabeceou para o golo.



Steven, aos 89, confirmou a vitória da equipa da casa, ao apontar o quarto golo após um bom passe de Walterson.



Jogo disputado no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.



Moreirense - Mafra, 4-2.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Fati, 45+2 minutos.



1-1, André Luís, 48 (grande penalidade).



1-2, Loide Augusto, 56.



2-2, Camacho, 60.



3-2, André Luís, 81.



4-2, Steven, 89.



Equipas:



- Moreirense: Kewin Silva, David Bruno, Rocha, Rafael Santos, Frimpong, Franco (Aparício, 66), Ofori, Camacho (Pedro Amador, 84), Alan (Steven, 79), Madson Monteiro (Walterson, 79) e André Luís (Sori Mané, 83).



(Suplentes: Sérgio Dutra, Hugo Gomes, Fábio Pacheco, Walterson, Aparício, Sori Mané, Pedro Amador, Lucas Freitas e Steven).



Treinador: Paulo Alves.



- Mafra: Renan, Diomande, Pedro Pacheco (Vítor Gabriel, 83), Pedro Barcelos, Lucas (Guilherme, 70), Leandrinho, Pité (Miguel Sousa, 83), Gui Ferreira (Edwin Vente, 70), Loide Augusto, Pedro Lucas (Leonardo, 71) e Fati.



(Suplentes: Samu, Leonardo, Diga, Edwin Vente, João Goulart, Guilherme, Diao, Miguel Sousa e Vítor Gabriel).



Treinador: Ricardo Sousa.



Árbitro: João Afonso (AF Bragança).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Pedro Lucas (20), Diomande (30), Gui Ferreira (43), Alan (53), Camacho (60), Pedro Barcelos (76).



Assistência: Cerca de 800 espetadores.