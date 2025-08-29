Moreirense pode isolar-se na liderança da I Liga na visita a Barcelos

Com três vitórias nas três partidas realizadas, os ‘cónegos’ estão na terceira posição, com nove pontos, em igualdade com Sporting, primeiro, e FC Porto, segundo, as únicas três formações com pleno de triunfos neste arranque de campeonato.



Caso pontue em Barcelos, o Moreirense ficará isolado no topo até ao ‘clássico’ de sábado entre ‘leões’ e ‘dragões’, sendo que uma vitória até poderá permitir ao conjunto de Moreira de Cónegos terminar a ronda no primeiro lugar, se o duelo no Estádio José Alvalade terminar empatado.



Já o Gil Vicente, sétimo colocado, com quatro pontos, é uma das duas equipas - juntamente com o Arouca - que já experimentou os três resultados nesta I Liga, ao vencer o Nacional, perder com o FC Porto e empatar com o Famalicão.

