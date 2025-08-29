Moreirense pode isolar-se na liderança da I Liga na visita a Barcelos
O Moreirense pode hoje isolar-se, à condição, na liderança da I Liga portuguesa de futebol, na visita ao ‘vizinho’ minhoto Gil Vicente, na abertura da quarta jornada da prova.
Com três vitórias nas três partidas realizadas, os ‘cónegos’ estão na terceira posição, com nove pontos, em igualdade com Sporting, primeiro, e FC Porto, segundo, as únicas três formações com pleno de triunfos neste arranque de campeonato.
Caso pontue em Barcelos, o Moreirense ficará isolado no topo até ao ‘clássico’ de sábado entre ‘leões’ e ‘dragões’, sendo que uma vitória até poderá permitir ao conjunto de Moreira de Cónegos terminar a ronda no primeiro lugar, se o duelo no Estádio José Alvalade terminar empatado.
Já o Gil Vicente, sétimo colocado, com quatro pontos, é uma das duas equipas - juntamente com o Arouca - que já experimentou os três resultados nesta I Liga, ao vencer o Nacional, perder com o FC Porto e empatar com o Famalicão.
