Moreirense promete equipa "confiante" para receber Benfica "forte"

Lusa 06 Jan, 2018, 20:01 | Futebol Nacional

"O que pretendemos para amanhã são os três pontos. O nosso objetivo é ganhar o jogo em casa. Esse é o objetivo número um. No fim do jogo logo vemos qual o resultado, mas o objetivo é a vitória", disse Sérgio Vieira, em conferência de imprensa.



O Moreirense, cronicamente 'aflito' no campeonato, mas que após um ciclo inédito de duas vitórias consecutivas (2-1 frente a Vitória de Guimarães e Desportivo das Aves) segue na 14.ª posição, com 14 pontos, recebe domingo pelas 16:00 o Benfica, que é terceiro com 37, estando a cinco do líder, o FC Porto, logo praticamente impedido de desperdiçar pontos.



"Estamos com mais confiança do que era o normal, porque a vitória acrescenta sempre maiores índices de confiança. Acima de tudo quero uma equipa confiante de que é possível cumprir o objetivo de conquista de pontos", disse o técnico dos minhotos.



Sérgio Vieira não acredita que o Benfica esteja mais frágil pela ausência de Fejsa, que está castigado, lembrando que "um clube grande tem sempre primeiras e segundas opções e várias dinâmicas treinadas com este ou aquele jogador".



Mas, prometendo "respeito pelo adversário", afirmou que "independentemente da dimensão do Benfica", o Moreirense vai "em muitos momentos do jogo tentar igualar" os lisboetas.



"[É uma equipa com] cultura de vitória como têm os clubes grandes. A mentalidade deles é ganhadora. É para essa mentalidade e forma de pensar que os nossos jogadores também se preparam. Definimos para todos os jogos, independentemente do adversário, que entramos para ganhar. Independentemente de ser um clube grande ou pequeno, fora ou em casa, o objetivo número um é sempre ganhar", disse Sérgio Vieira.



Moreirense e Benfica jogam a partir das 16:00 de domingo, em Moreira de Cónegos.