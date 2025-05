Moreirense quer acabar bem a época em casa ganhando ao Estoril Praia

Com a permanência já definida há algumas rondas, o Moreirense tem apenas uma vitória nas últimas seis jornadas e vem de quatro jogos seguidos sem vencer, mas o treinador italiano quer “deixar uma boa imagem” no último jogo em casa.



“Nas últimas quatro jornadas, jogámos contra dois ‘grandes’ [derrotas com Sporting e FC Porto por 3-1], podíamos ter ganho com o Nacional [1-1, em casa]. Estamos a rodar a equipa, como é normal estamos a gerir todo o plantel, quem jogou um pouco menos está a jogar. Queremos deixar uma boa imagem, os adeptos e o clube merecem, vamos tentar ganhar”, disse na conferência de imprensa de antevisão.



Cristiano Bacci, que falhou os últimos dois jogos devido a doença, está de volta ao comando técnico dos ‘cónegos’ no banco e previu um jogo difícil diante do Estoril Praia.



“É uma boa equipa, bem trabalhada, com bons jogadores, é uma das equipas de que gosto mais no campeonato português, tem uma identidade, muito objetiva, joga da mesma forma em casa ou fora”, disse.



Na jornada anterior, o Moreirense perdeu no ‘Dragão’ por 3-1, mas Cristiano Bacci considera que a sua equipa fez “um bom jogo, apesar de que o árbitro tinha a camisola do FC Porto”, atirou numa crítica explícita ao trabalho de Gustavo Correia.



Cristiano Bacci termina o contrato com o Moreirense no final da época e questionado sobre se vai continuar ou sair, respondeu ainda não ter falado com a direção sobre o assunto, garantindo o foco nos dois jogos que faltam para acabar a época.



O campeão nacional pode decidir-se hoje no jogo Benfica - Sporting e o treinador italiano considera que as duas equipas se “equivalem”, mas atribuiu algum favoritismo à turma ‘encarnada’ pelo fator casa, destacando também o “bom trabalho” de Rui Borges no Sporting, tendo entrado a meio da época, o que “era difícil depois do que tinha feito o [Rúben] Amorim”.



Benny regressa após castigo, mas Ofori e Rúben Isamel lesionados, não são opção.



Moreirense, 11.º classificado, com 36 pontos, e Estoril Praia, nono, com 42, defrontam-se a partir das 18:00 de domingo, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, jogo que será arbitrado por Miguel Fonseca, da associação do Porto.