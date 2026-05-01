Moreirense quer ficar “o mais acima possível” na classificação

Responsável pelo oitavo classificado do campeonato, com 39 pontos, que pode, no máximo, ascender ao sétimo lugar, ocupado pelo vizinho Vitória de Guimarães, com 42, Vasco Botelho da Costa salientou que os seus jogadores estão focados em vencer, independentemente dos objetivos dos próximos adversários, no caso o Estrela e o Tondela, dois conjuntos em luta pela manutenção.



“Ainda não fechámos o nosso lugar e queremos ficar o mais acima possível na tabela. Fazemos sempre uma leitura do que são os nossos adversários. Uma equipa que precisa de pontos apresenta-se mais cautelosa. Uma equipa que já tem a classificação resolvida vem sempre mais relaxada e livre”, ressalvou, na antevisão ao desafio marcado para sábado, às 15:30.



À espera de um adversário “muito organizado”, “a não dar espaços”, e a mostrar “cautela ofensiva para não se desequilibrar”, o ‘timoneiro’ dos minhotos reconheceu que a mudança técnica nos ‘tricolores’, com a contratação do italiano Cristiano Bacci, ex-Moreirense, para render João Nuno, complicou a preparação do desafio.



“Atrapalhou um ‘bocadinho’ no que à preparação do jogo diz respeito, ainda que haja muito conhecimento do ‘mister’ Bacci. Não conheço muito do sistema que vai construir, pois depende dos jogadores à disposição, mas ele tem princípios bem vincados”, salientou.



Apesar de a equipa de Moreira de Cónegos poder entrar em campo “um bocadinho às escuras”, Vasco Botelho da Costa lembrou que os seus pupilos têm “mais de 30 jogos nas pernas”, pelo que dificilmente vão “encontrar um cenário com o qual ainda não tenham lidado”.



O técnico considerou ainda que a formação do concelho de Guimarães cresceu muito na dimensão competitiva ao longo das últimas três jornadas, nas quais somou quatro pontos, e pediu “mentalidade competitiva certa” para enfrentar um oponente com o principal objetivo por atingir, a manutenção, numa altura em que ocupa o 15.º lugar, com 28 pontos.



O Moreirense, oitavo classificado da I Liga portuguesa, com 39 pontos, recebe o Estrela da Amadora, 15.º, com 28, em partida agendada para sábado, às 15:30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães, com arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.



