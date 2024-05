Moreirense quer manter-se na rota das vitórias

Rui Borges disse estar atento às emoções em redor do jogo desta sexta–feira, no qual um triunfo da equipa da vila de Moreira de Cónegos sentencia a despromoção da equipa vizinha e rival, 18.ª e última, com 22 pontos.”, avisou, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo, marcado para as 20h15.Convencido de que o fator emocional pode mexer com o adversário, “para o bom e para o menos bom”, Rui Borges frisou que os seus pupilos também devem estar atentos a essa dimensão do jogo e tirar partido dela, tendo prometido seriedade e o maior respeito pelo Vizela, caso se confirme a despromoção.Apesar de também compreender a parte emocional que respeita aos adeptos, Rui Borges salientou que a preparação do encontro foi igual à dos anteriores, com exceção da parte estratégica do jogo.O timoneiro dos "axadrezados" considerou ainda que a equipa treinada pelo espanhol Rubén de la Barrera tem “uma ideia de jogo muito positiva”, com “processos ofensivos interessantes”, apesar de estar a ser “penalizada noutros momentos do jogo”.Rui Borges confirmou ainda que Caio Secco, titular desde a receção ao Gil Vicente, para a 30.ª jornada (derrota por 1–0), vai manter o lugar na baliza, e elogiou a resposta dos vários jogadores em Portimão, os titulares e os suplentes utilizados, numa fase em que se poderiam deixar vencer pelo relaxamento.O Moreirense, sexto classificado, com 46 pontos, recebe o Vizela, 18.º e último, com 22, em partida agendada para as 20h15 desta sexta–feira, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, com arbitragem de Bruno Pires Costa.