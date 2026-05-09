Moreirense quer vencer Tondela disposto “a lutar até ao último lance”

Sétima classificada, com 42 pontos, a equipa da vila de Moreira de Cónegos já não tem hipótese de subir na tabela, mas depende apenas de si para manter o lugar que ocupa nos embates que restam, a começar pela visita ao Estádio João Cardoso para defrontar o 17.º e penúltimo classificado, que ainda batalha pela permanência no escalão maior.



“É difícil, porque vamos jogar com quem está a lutar pela vida, que sobressai em tudo o que é atitude competitiva, agressividade, lutar até ao último lance. Optamos por não pensar muito nisso, por nos focarmos em nós. O adversário é importante pelas suas características, pelo que faz com e sem bola, mas temos um objetivo claro, que é terminar o mais acima na tabela, independentemente do adversário”, disse, na antevisão ao jogo de segunda-feira, com início às 20:15.



Convencido de que a “questão climatérica” também pode dificultar o jogo, face às previsões de chuva, o ‘timoneiro’ da formação vimaranense avisou que a formação beirã, orientada por um “treinador estratégico”, Gonçalo Feio, vai obrigar a sua equipa a ser “muito competente do ponto de vista defensivo”.



“O Gonçalo olha muito para o que os adversários fazem para definir o que fazer do ponto de vista ofensivo. O Tondela tem ‘timings’ interessantes no ataque à profundidade. Temos de impedir que o Tondela entre no nosso bloco e nos ‘fira’ nas nossas ‘costas. Também é uma equipa que gosta de pressionar a campo inteiro”, descreveu.



Além da questão tática, o técnico considerou que os seus pupilos têm de se concentrar na “dimensão mental”, para apresentarem a “atitude competitiva” das jornadas mais recentes, que possibilitou, por exemplo, a reviravolta da ronda anterior, que valeu o triunfo sobre outro ‘aflito’, o Estrela da Amadora (3-2).



Vasco Botelho da Costa realçou ainda que foram “muito poucos” os jogos em que o Moreirense não esteve “à altura de competir” com o adversário, circunstância que avalia como positiva num plantel jovem, em que praticamente todos os elementos tiveram minutos, também por força das inúmeras lesões, sobretudo no arranque da segunda volta.



O Moreirense, sétimo classificado da I Liga portuguesa, com 42 pontos, visita o Tondela, 17.º, com 25, em partida agendada para sábado, às 15:30, no Estádio João Cardoso, em Tondela, com arbitragem de Ricardo Baixinho, da associação de Lisboa.