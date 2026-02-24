Moreirense reclama dívida do Vitória de Guimarães por Rui Borges no TAD

Agora no comando do Sporting, o treinador, de 44 anos, mudou-se do emblema da vila de Moreira de Cónegos para o vizinho Vitória de Guimarães no início da época 2024/25, numa operação a ‘custo zero’, e rumou aos ‘leões’ em dezembro de 2024, numa transferência de 4,1 milhões de euros, cuja verba seria repartida pelos dois clubes vimaranenses.



“Houve uma negociação com o Sporting e com os adjuntos de Rui Borges. Não será 50% para cada clube, como se tem dito, mas será um valor aproximado”, disse o presidente do Vitória, António Miguel Cardoso, em 26 de dezembro de 2024, na conferência de imprensa de apresentação do treinador Daniel Sousa como sucessor do técnico transmontano.



Com o processo arbitral no TAD, aberto na terça-feira, o Moreirense pretende garantir uma porção maior dessa verba em relação àquilo que o Vitória de Guimarães entendeu distribuir.