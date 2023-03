Moreirense sólido na liderança vence Penafiel em casa

O conjunto de Moreira de Cónegos passou a somar 56 pontos, mais 14 do que o segundo classificado Estrela da Amadora, que visita o Leixões no domingo, enquanto o Penafiel é sétimo, com 31.



O equilíbrio pautou os primeiros 45 minutos, mas na segunda parte a equipa penafidelense já não conseguiu aguentar a supremacia da formação da casa, que acabou por se impor.



O Moreirense fez o primeiro aviso com perigo aos quatro minutos de jogo, com João Camacho a rematar potente de longe, com a bola ainda a desviar em Caio Seco, mas a bater na barra.



A pressão intensificou-se e não foi preciso muito para que a formação da casa conseguisse abrir o marcador: aos oito minutos, após a marcação de um canto por Alan, Luís Rocha, nas alturas, de cabeça, fez o primeiro dos 'cónegos'.



A equipa penafidelense reagiu da melhor forma e a resposta não tardou em surgir.



Roberto, aos 15 minutos, fez um 'chapéu' a Kewin Silva e marcou um golo de bonito efeito igualando a partida.



Cinco minutos depois, e mantendo a mesma pressão, o Penafiel voltou a marcar, novamente por intermédio de Roberto, mas o árbitro assinalou fora de jogo a Edi Semedo, anulando assim o golo que colocava os visitantes na frente do marcador.



Na segunda parte, o Penafiel já não conseguiu manter o ritmo e teve que recuar mais no terreno, perante um Moreirense empenhado em conquistar os três pontos. Ainda assim, a tarefa não foi fácil.



O golo acabou por surgir aos 60 minutos num lance confuso: Simãozinho cortou a bola contra Kodisang, que, com alguma felicidade, conseguiu marcar para o Moreirense.



Já em tempo extra, Aparício confirmou a vitória da equipa de Paulo Alves, com Platiny a assistir Pedro Aparício, que atirou colocado para o terceiro golo.







Jogo disputado no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.



Moreirense - Penafiel, 3-1.



Ao intervalo: 1-1.



Marcadores:



1-0, Luís Rocha, 08 minutos.



1-1, Roberto, 15.



2-1, Kodisang, 60.



3-1, Aparício, 90+3.







Equipas:



- Moreirense: Kewin Silva, David Bruno, Hugo Gomes, Luís Rocha, Pedro Amador, Fábio Pacheco (Sori Mané, 76), Alan (Aparício, 65), Ofori, Camacho (Walterson, 66), Kodisang (Frimpong, 84) e André Luís (Platiny, 76).



(Suplentes: Ricardo Silva, Rafael Santos, Lucas Freitas, Frimpong, Sori Mané, Pedro Aparício, Steven Petkov, Platiny e Walterson).



Treinador: Paulo Alves.



- Penafiel: Caio Secco, Robinho (Rúben Freitas, 35), João Miguel, Filipe Cardoso, Simãozinho, Diogo Batista (João Oliveira, 83), Vasco Braga, Adriano Castanheira (Leandro Tipote, 83), Mica Silva (Adílio Santos, 83), Roberto (Feliz Vaz, 74) e Edi Semedo.



(Suplentes: Nuno Macedo, Rúben Freitas, Lucas Tagliapietra, Bruno Pereira, João Oliveira, Rodrigo Valente, Leandro Tipote, Adílio Santos e Feliz Vaz.



Treinador: Hélder Cristóvão.







Árbitro: Hugo Silva (AF Santarém).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Diogo Batista (17), Robinho (31), Alan (42), João Miguel (45+1), Roberto (51), Hugo Gomes (86).



Assistência: Cerca de 500 espetadores.