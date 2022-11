Moreirense vence em Penafiel na Taça da Liga

As duas falhas no sistema de iluminação do estádio, ambas no segundo tempo, arrastaram o jogo por mais de uma hora além do previsto, mas os forasteiros não perderam o foco, logrando dar a volta ao resultado, favorável ao Penafiel desde os 31 minutos (marcou Roberto), com golos dos suplentes Petkov e André Luís, aos 81 e 90 minutos, respetivamente.As duas equipas iniciaram o encontro com apenas um titular no último jogo disputado, tendo os locais entrado melhor e chegado com naturalidade à vantagem.Roberto finalizou, de cabeça, na pequena área, conseguindo o que Vasco Braga minutos antes desperdiçara, só com Pasinato pela frente.A esperada reação do Moreirense chegou no segundo tempo, com Paulo Alves a apostar tudo no ataque e a ver recompensada a ousadia nos minutos finais.Petkov, após arrancada de Madson pela esquerda, empatou, e, mesmo no fim, foi André Luís a "selar" um triunfo importante, que mantém os "cónegos" na discussão do grupo C, que integra ainda as equipas do Estrela da Amadora e do Benfica.