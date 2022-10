Moreirense vence Feirense em jogo intenso

O Moreirense entrou cedo a marcar por intermédio de Walterson: aos nove minutos, na primeira oportunidade para a formação comandada por Paulo Alves, após um cruzamento de Frimpong já no interior da grande área, o avançado cabeceou para o golo da equipa de Moreira de Cónegos.



Depois disso, o Feirense reagiu da melhor forma e passou a controlar o encontro, criando até ao intervalo várias situações perigosas para a baliza de Kewin Silva.



Aos 26, a formação da casa ficou a reclamar uma grande penalidade por mão na bola no interior da grande área do Moreirense, mas o árbitro mandou seguir.



Ainda antes do intervalo, Tiago Dias atirou ao poste. A pressão do Feirense estava cada vez mais intensa perante um Moreirense em dificuldades em manter a vantagem de um golo.



O arranque do segundo tempo começou com mais um lance polémico; os da casa voltaram a ficar a reclamar grande penalidade, quando Jardel caiu na grande área numa jogada com Rocha, mas o árbitro nada assinalou.



O Feirense acabou por chegar ao golo num lance caricato: aos 69 minutos, o guarda-redes da equipa da casa, Arthur Augusto, marcou um pontapé de baliza com muita força, Kewin Silva calculou mal a saída e a bola acabou por entrar.



O Moreirense respondeu da melhor forma e, dois minutos depois, colocou-se novamente em vantagem; Sori Mané rematou de fora da área para uma defesa incompleta de Arthur e Pedro Aparício emendou à boca da baliza.



Mesmo assim, até ao final, o Feirense pressionou muito em busca do golo, deixando o adversário sem argumentos e muito nervoso. Mas, com sofrimento à mistura, a formação de Moreira de Cónegos aguentou a pressão e garantiu a conquista de mais três pontos, liderando a II Liga com 25, mais cinco do que o Farense, que tem menos um jogo.