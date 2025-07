Moreirense vence Lusitânia de Lourosa no encerramento do estágio de pré-época

No Estádio de Vila Chã, no concelho de Esposende, a equipa de Moreira de Cónegos chegou ao intervalo a vencer por 1-0, com um golo do ponta de lança Schettine, antes de a equipa do concelho de Santa Maria da Feira ‘virar’ o resultado, com tentos do avançado João Vasco e do médio Tokinho Dória.



Em desvantagem, a formação do concelho de Guimarães operou a reviravolta definitiva no ‘marcador’, com um golo do defesa Pedro Jesus, promovido da equipa sub-19 dos vimaranenses, e um autogolo de Silvério.



O treinador ‘cónego’, Vasco Botelho da Costa, apresentou um ‘onze’ formado pelo guarda-redes Mika, pelos defesas Dinis Pinto, Marcelo, Gilberto Batista e Álvaro Martínez, pelos médios Stjepanovic, Miguel Rebelo e Jimi Gower e pelos avançados Benny, Kiko Bondoso e Schettine.



Os minhotos jogaram ainda com o guarda-redes Caio Secco, com os defesas Pedro Jesus, Maracás, Dias e Francisco Domingues, com os médios Ofori, Afonso Assis, Rodrigo Alonso e Alanzinho e com os avançados Cédric Teguia, Joel Jorquera e Yan Lincon, num desafio em que o defesa Michel não foi utilizado por gestão física, adiantou à Lusa fonte oficial do clube vimaranense.



Terminado o estágio cumprido em Ofir, localidade costeira de Esposende, no distrito de Braga, o Moreirense disputa o próximo jogo particular com o Famalicão, da I Liga portuguesa, na quarta-feira, dia em que o Lusitânia de Lourosa defronta o ‘primodivisionário’ Arouca, em mais um encontro de preparação.