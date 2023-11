Moreno quer Chaves a dar uma imagem diferente na difícil receção ao Benfica

Depois de dois desaires consecutivos, primeiro a eliminação da Taça de Portugal frente ao Canelas 2010, após desempate por grandes penalidades (3-5), e da goleada em Guimarães (0-5), para o campeonato, Moreno quer algo diferente, de uma equipa que não deixou “uma boa imagem” nos últimos dois jogos.



“Olhamos para o jogo de amanhã [sábado] não a ter de nos provar nada a nós, mas a deixar uma imagem diferente daquilo que foram os dois últimos jogos, a perceber que do outro lado está o campeão nacional, que vamos ter dificuldades”, vincou, na antevisão à partida.



O técnico vimaranense desvalorizou a mediática “fase menos boa” das ‘águias’, destacando a qualidade da equipa liderada por Roger Schmidt.



“Eu não entendo dessa forma. Nessa fase menos boa, nas provas nacionais [o Benfica] tem apenas uma derrota, na primeira jornada, no Bessa, a partir daí, tem um empate na última jornada, com o Casa Pia [1-1], tudo o resto são vitórias. Portanto, é um Benfica muito forte”, reiterou Moreno.



O treinador destacou também a “estrutura um pouco diferente” com que os ‘encarnados’ se apresentaram na vitória frente ao Arouca (2-0), na terça-feira, para a Taça da Liga, com três centrais, acreditando que em Chaves regressará a "uma linha de quatro".



Mesmo que assim não seja, Moreno espera um “jogo difícil”, no global, no qual possam ser os transmontanos “a provocar o erro” para pontuar.



“Percebemos que, no geral, vai ser um jogo difícil porque o Benfica provoca isso a todos os adversários, a nós não será diferente, mas queremos ser nós a provocar o erro ao Benfica, não estar só à espera do erro do Benfica e, se possível, pontuar. Nós vivemos de pontos, é importante pontuar, trabalhar e ir para o jogo com essa crença, de que é possível”, frisou.



A este propósito, Moreno garantiu que os atletas estão “motivados” para “olhar em frente”, destacando os pontos já somados pela equipa na I Liga ao longo do último mês.



“Há um mês atrás estávamos só muito desconfortáveis porque estávamos no último lugar, com zero pontos. Hoje, estamos só desconfortáveis, estamos nós e mais sete ou oito equipas do nosso campeonato e acho que vai ser assim durante a época”, disse.



Quanto às ausências, a par do castigado Ygor Nogueira, que cumpre castigo, Pedro Pinho e Habib Sylla estão lesionados, jogadores que Moreno admitiu fazerem falta, mas disse preferir agarrar-se às “soluções”.



“Infelizmente, [Pedro Pinho] não está apto para o jogo, o [Ygor] Nogueira é óbvio que também nos faz falta, mas gosto sempre de me agarrar às soluções, aos atletas aptos. É com esses que temos de ir para a luta amanhã [sábado], motivá-los, perceber que temos coragem para ter bola, criar oportunidades ao Benfica, meter homens em zona de finalização. Este é um desafio nosso, acho que o jogo de amanhã [sábado] será bom para isso”, concluiu.



O Desportivo de Chaves, 14.º classificado, com sete pontos, recebe o Benfica, segundo, com 22, no sábado, às 15:30, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em encontro da décima jornada da I Liga portuguesa, arbitrado por Hélder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa.