Moreno quer Chaves com coragem para defrontar intenso FC Porto no Dragão

Com um calendário difícil até ao final da primeira volta, Moreno não esconde o momento igualmente difícil que atravessa o emblema transmontano, último classificado do principal escalão do futebol português, vincando que é necessário "coragem" para "deixar uma imagem diferente" daquela que o plantel tem deixado, "essencialmente nos jogos fora".

"Temos cinco jogos, quatro derrotas e pesadas, temos uma vitória em Arouca. Aquilo que pretendemos para amanhã [sexta-feira] é, essencialmente, não deixar essa imagem que deixámos nesses quatro jogos fora, e perceber que temos de estar muito organizados, muito compactos, ter a certeza que se pensarmos só em defender não iremos trazer nada do jogo no Dragão", frisou o técnico na antevisão à partida.

Por tudo isto, o técnico vimaranense garantiu que o Desportivo de Chaves vai à `invicta` para competir, encarando a atual situação do clube com "tranquilidade" e "responsabilidade".

"[Podem] esperar um Chaves competitivo, organizado, com coragem a ter bola, preparámos o jogo a querer fazer isso, percebendo que, do outro lado, está uma equipa muito forte, que é difícil jogar no Dragão. Quando falo em coragem é, no momento com bola, termos bola, meter homens em zonas de finalização, sem nunca perder o equilíbrio, a perceber que ainda faltam dois jogos para o fecho da primeira volta e esta situação desconfortável em que estamos, encará-la com tranquilidade, ao mesmo tempo com responsabilidade", reiterou.

Do lado do FC Porto, Moreno disse acreditar que a derrota em Alvalade terá "implicação" no embate com o Desportivo de Chaves, pelo que espera intensidade do lado dos `azuis e brancos`.

"Um FC Porto muito forte, muito intenso, preparámos tudo, pequenos detalhes, a forma como repõem rápido a bola, por exemplo. É este FC Porto intenso que vamos encontrar, temos de estar preparados para isso, e se em alguns momentos do jogo estivermos com os 11 atletas atrás da linha da bola, não é vergonha nenhuma, porque qualquer equipa o faz lá no Dragão", afirmou.

Apesar das dificuldades, o treinador acredita ser possível pontuar no embate com o terceiro classificado da I Liga, afiançando que é com esta mentalidade que os jogadores transmontanos irão entrar num campo onde nunca o clube conseguiu tal feito.

"Acreditar que é possível pontuar, é com esta mentalidade que vamos para o Dragão. Em 17 jogos oficiais, o Desportivo de Chaves nunca pontuou [no Dragão], e isto é mais um desafio, que nos motiva além daquilo que é o jogo. Não vivemos de vitórias morais, precisamos de pontos e temos essa consciência", assegurou.

Para esta tarefa, o técnico não poderá contar com Habib Sylla, Ygor Nogueira, Pedro Pinho e Issah Abass.

O Desportivo de Chaves defronta o FC Porto, na sexta-feira, às 20:45, no Estádio do Dragão, em encontro da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, arbitrado por Gustavo Correia, da Associação do Porto.