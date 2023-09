Moreno substitui José Gomes no comando técnico do Desportivo de Chaves

Moreno Teixeira, ex-treinador do Vitória de Guimarães, clube do qual se demitiu no arranque da nova temporada, é o sucessor de José Gomes no comando técnico do Desportivo de Chaves.



Numa nota divulgada nas redes sociais, o emblema transmontano deu também a conhecer os restantes elementos da nova equipa técnica.



“O Grupo Desportivo de Chaves e a respetiva SAD informam que há uma nova equipa técnica a comandar os destinos do nosso clube. Moreno Teixeira, Luís Morgado, Nuno Santos, Nuno Carvalho, Ricardo Jorge e Tiago Castro compõem o corpo técnico”, anunciaram os transmontanos.



Moreno, de 42 anos, chega ao Desportivo de Chaves depois de ter liderado a equipa principal do Vitória de Guimarães até à primeira jornada da nova temporada, depois de, na época de 2022/2023, ter levado a equipa minhota ao sexto lugar e ao consequente apuramento para as rondas preliminares da Liga Conferência Europa.



A estreia do novo ‘timoneiro’ está agendada para domingo, na receção dos transmontanos ao Estrela da Amadora, às 15:30, no Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, em Chaves, em encontro a contar para a sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol.