Morreu Vítor Murta, antigo presidente do Boavista

Morreu Vítor Murta, antigo presidente do Boavista

Vítor Murta, antigo presidente do Boavista, bem como da SAD ‘axadrezada’, morreu hoje, aos 50 anos, confirmou hoje a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, endereçando condolências à família.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
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“A Liga Portugal manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Vítor Murta, antigo presidente do Boavista FC, que faleceu esta sexta-feira, aos 50 anos”, refere a curta nota, manifestando à família, aos amigos e ao Boavista, "as mais sentidas condolências”.

Vítor Murta foi presidente do Boavista entre dezembro de 2018 e janeiro de 2025, tendo liderado igualmente a SAD dos ‘axadrezados’ entre 2020 e 2024, num período de fortes constrangimentos financeiros e judiciais.

Advogado especializado em Direito Fiscal, Vítor Murta teve um papel determinante na gestão do clube durante um período particularmente exigente da sua história, estando diretamente ligado à venda da SAD ao empresário hispano-luxemburguês Gérard López, na temporada 2020/21.
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