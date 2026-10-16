Morreu Vítor Murta, antigo presidente do Boavista

“A Liga Portugal manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Vítor Murta, antigo presidente do Boavista FC, que faleceu esta sexta-feira, aos 50 anos”, refere a curta nota, manifestando à família, aos amigos e ao Boavista, "as mais sentidas condolências”.



Vítor Murta foi presidente do Boavista entre dezembro de 2018 e janeiro de 2025, tendo liderado igualmente a SAD dos ‘axadrezados’ entre 2020 e 2024, num período de fortes constrangimentos financeiros e judiciais.



Advogado especializado em Direito Fiscal, Vítor Murta teve um papel determinante na gestão do clube durante um período particularmente exigente da sua história, estando diretamente ligado à venda da SAD ao empresário hispano-luxemburguês Gérard López, na temporada 2020/21.