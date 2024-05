Mory Gbane assina pelo Gil Vicente

O centrocampista da Costa do Marfim, que jogou em Barcelos na última época por empréstimo dos russos do Khimki, assinou agora com os ‘galos’ um contrato válido até 2027.



Mory Gbane foi um dos jogadores mais utilizados na segunda parte da temporada do Gil Vicente, totalizando 29 jogos e apontando um golo.



A estratégia dos responsáveis do emblema minhoto passa por manter os atletas mais influentes da temporada que agora terminou, tendo já assegurando a continuidade do capitão Rúben Fernandes, que assinou por mais época.



Outros dos jogadores assegurados foi o extremo francês Tidjany Touré, que também assinou em definitivo, com contrato até 2027, ficando igualmente com uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros.



O atacante, de 21 anos, que em 2023/24 esteve no Gil Vicente emprestado pelos neerlandeses do Feyenoord, participou em 30 jogos pelos ‘galos’ e apontou três golos.