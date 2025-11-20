Mourinho assume pouca rotação num duelo com Atlético sem facilidades

“É um jogo que temos de ganhar, queremos continuar na competição e temos de respeitar. Não fui a Mafra para visitar o convento ou almoçar, fui para ver o Atlético jogar. Foi um sinal de respeito, de querer conhecer ao máximo o nosso adversário da Taça. Houve vários jogadores nossos a ir para as seleções e que não jogaram. O único que fez dois jogos completos foi o Barreiro e, por isso, não começa de início. De resto, vou com a equipa que acho que nos pode ajudar”, expressou o treinador.



Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo da ‘prova-rainha’, no Seixal, José Mourinho confirmou a paragem de aproximadamente três meses do extremo belga Lukebakio e vincou que Sudakov e Pavlidis estão aptos, após lesões nas seleções.



“O Benfica tem departamento médico, é com esse que trabalho e tenho confiança total. Eu limito-me a reunir com os chefes clínicos do nosso departamento, eu fi-lo logo no início da semana e faço-o todos os dias. Hoje, antes da convocatória voltei a reforçar todas as perguntas e explicações que fiz antes. O jogador [Sudakov] tem zero risco em relação a essa hipotética lesão. Está convocado e vai a jogo”, frisou.



Apesar de o número de extremos no plantel estar cada vez mais curto, o treinador ‘fintou’ questões sobre o mercado de janeiro e Rafa Silva, mas desenvolveu a ideia transmitida anteriormente sobre alguns jogadores não saberem o que é o Benfica.



“Dá-me a sensação de que, noutros clubes, os jogadores têm tempo de conhecer, adaptar, falhar, não jogar bem, não render e ter pontos de interrogação à frente do seu nome. O Benfica é o Benfica, é diferente. Os jogadores, quando chegam aqui, não têm esse tempo que normalmente lhes é dado, para conhecer a dimensão do Benfica e o nível de exigência. Hoje falámos novamente sobre o que é ser Benfica e o tipo de atitude e mentalidade que, muitas vezes, é superior à qualidade”, disse.



José Mourinho indagou a utilidade do videoárbitro no futebol, ainda na sequência dos acontecimentos da última jornada da I Liga, afirmou que Schjelderup tem de prosseguir com a sua vida após a condenação e recordou a história do adversário.



“Recordo-me dos anos do Atlético na I Liga e ver o meu pai a jogar na Tapadinha. Para a minha geração, este é o Atlético desse tempo e não o das últimas décadas. Preferia que o jogo fosse na Tapadinha, pelo significado, mas será em Belém, num dos estádios mais bonitos do futebol português e perto de Alcântara. Espero que seja uma noite bonita. Eu não espero facilidades, mas espero ganhar”, sublinhou.



O Benfica, terceiro na I Liga, encara o Atlético, sétimo na Liga 3, às 20:30 de sexta-feira, no Estádio do Restelo, em Lisboa, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.



