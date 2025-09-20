Mundiais de Atletismo. Portugal fecha Tóquio2025 com final da estreante estafeta 4x400 metros

Pedro Afonso, Ericsson Tavares, João Coelho, Omar Elkhatib e Ricardo dos Santos, que foi suplente nas meias-finais, vão ser os únicos portugueses na sessão noturna do nono e último dia dos 20.ºs Mundiais, com oito finais e a decisão do decatlo.



O quarteto luso já tinha honras de encerramento, com a inédita presença nas meias-finais, selado com o recorde nacional, abaixo dos três minutos, e com a repescagem para as quatro voltas à pista da corrida decisiva, às 20:20 locais (10:20 em Lisboa), alargada a nove seleções com a vencedora da ‘eliminatória’ entre Estados Unidos e Quénia, ambas afetadas por incidentes na primeira série.



Assim, a estafeta nacional disputa um dos nove primeiros lugares e o estatuto de finalista, reservado aos oito primeiros, algo só conseguido anteriormente por Isaac Nader, vencedor dos 1.500 metros, Pedro Pablo Pichardo, que reconquistou o cetro no triplo salto, e Agate Sousa, sexta no comprimento.



Os velocistas nacionais retiraram dois segundos e oito centésimos ao anterior recorde nacional (03.01,78), cumpridos em maio com Ricardo dos Santos no lugar do jovem Pedro Afonso, de 18 anos, ao cumprirem a série mais rápida da semifinal, em 02.59,70.



Com a história feita e o protagonismo da despedida assegurado, a equipa lusa da estafeta apontou, no sábado, a um novo melhor tempo de sempre nacional, numa corrida à qual chegam com o sexto tempo das ‘meias’.



Caso Ricardo dos Santos alinhe na final, Portugal apresenta 31 atletas em competição, um recorde, acima dos 30 que alinharam em Atenas1997, uma vez que Carla Salomé Rocha acabou por não alinhar na maratona, por lesão.



Programa dos portugueses:



- Domingo, 21 set:



HORA Local (Lisboa) DISCIPLINA ATLETA(S)



20:20 (12:20) Estafeta 4x400 metros (M) - final João Coelho, Ricardo dos Santos, Omar Elkhatib, Ericsson Tavares e Pedro Afonso