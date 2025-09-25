Mundial 2030. Portugal, Espanha e Marrocos reúnem-se com a FIFA

A ser jogado em 2030, o Mundial que terá organização de Portugal será o primeiro a ser celebrado em três continentes diferentes.





A celebrar 100 ano do primeiro Mundial, Uruguai, Paraguai e Argentina vão receber as primeiras partidas com os jogos seguintes a passarem para Portugal, Espanha e Marrocos.





Esta quinta-feira, altos quadros dos governos dos três países juntaram-se na cidade americana de Nova Iorque com Gianni Infantino para seguir a planificação e "desenho" da competição.





A representar Portugal esteve Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros.