Mundial2026. Lagerbielke lesiona-se na seleção sueca e desfalca Sporting de Braga
O defesa central Lagerbielke lesionou-se ao serviço da seleção sueca de futebol e é baixa no Sporting de Braga para as próximas duas a três semanas, informou hoje fonte próxima do processo.
O jogador de 25 anos, um dos mais utilizados pelo treinador dos 'arsernalistas', Carlos Vicens, sofreu uma lesão muscular, que o afastará dos relvados entre duas a três semanas, durante os treinos da seleção da Suécia que prepara os encontros com a Eslovénia e o Kosovo, de qualificação para o Mundial2026.
Na sequência da lesão, Lagerbielke foi dispensado da seleção nórdica e regressa a Braga para cumprir tratamento, falhando no mínimo a próxima jornada do campeonato, na qual os bracarenses recebem o Gil Vicente (14 setembro).
