Mural perpetua sorriso de Neno no Estádio D. Afonso Henriques

O pano que cobria a obra elaborada por Miguel Mazeda "caiu" por volta das 19h00 de quinta-feira, ouvindo-se uma salva de palmas das mais de 200 pessoas que assistiram à cerimónia, entre as quais o presidente do Vitória de Guimarães, Miguel Pinto Lisboa, o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, e a viúva do ex-futebolista e dirigente dos vitorianos, Simone Barros.Depois de exibido o mural em que se vê Neno, de sorriso no rosto, a envergar uma camisola amarela de guarda-redes com o símbolo do clube de Guimarães, a companheira do antigo guardião por mais de três décadas agradeceu, em seu nome e no da filha de ambos, Juliana Barros, a homenagem realizada pelo Vitória e pela comissão do centenário do clube minhoto, fundado em 1922.", realçou, numa declaração com lágrimas pelo meio.Antes de se revelar o "graffiti" numa das fachadas exteriores do estádio, entre as bancadas Sul e Nascente, o presidente do Vitória frisou que o dia de hoje (quinta-feira), em que Neno faria 60 anos, caso estivesse vivo, é de “saudade”, até pelo ambiente “festivo” com que se viviam os seus aniversários, mas também uma forma de “perpetuar” o antigo guarda-redes no quotidiano da cidade nortenha.”, salientou Miguel Pinto Lisboa.Diante de uma plateia que incluía ainda o plantel vitoriano que compete na I Liga portuguesa de futebol, o presidente da Câmara Municipal de Guimarães, Domingos Bragança, o presidente da Associação de Futebol de Braga, Manuel Machado, e o cônsul de Cabo Verde no Porto, Carlos Machado, o dirigente acrescentou que o antigo futebolista era um “fator de união” no mundo do futebol.





Já o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, realçou que Neno foi, ao mesmo tempo, um “”, quer ao serviço de Barreirense, Vitória de Guimarães, Benfica e Vitória de Setúbal, quer da seleção das quinas, e “”, que ensinava as pessoas a “amarem mais o futebol” e a “saberem viver”.”, assinalou.O responsável máximo pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença, frisou que o antigo guarda-redes sobressaía “pelo carinho e pelo compromisso” como que se envolvia nos projetos.”, confessou, antes de oferecer ao presidente do Vitória a camisola de Neno alusiva a essa iniciativa da Liga.Em representação dos jogadores vitorianos, o extremo Rochinha frisou que a “”, pessoa que, no dia a dia do clube vimaranense, era “muito mais do que um funcionário”, carregando um “imenso sorriso” que será “eterno”.Nascido em 27 de janeiro de 1962, na Cidade Velha, em Cabo Verde, Adelino Barros, conhecido como Neno no futebol, morreu a 10 de junho de 2021, em Guimarães, vítima de morte súbita.

Formado no Barreirense, o antigo guarda-redes representou ainda o Vitória de Guimarães, como futebolista e dirigente, o Benfica e o Vitória de Setúbal, tendo contabilizado nove internacionalizações com a camisola de Portugal.