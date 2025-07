Nacional arranca para a época 2025/26

O lateral esquerdo francês, de 26 anos, chega proveniente do Guingamp, de França, e assinou um contrato válido por três temporadas.



O clube madeirense oficializou a renovação dos contratos com João Aurélio e André Sousa por mais uma temporada, até junho de 2026, assim como o regresso de Martim Gustavo, que representou a equipa de sub-23 do Estoril Praia em 2024/25.



A equipa orientada pelo técnico Tiago Margarido, que parte para a terceira temporada consecutiva no Nacional, realiza o primeiro treino na quinta-feira de manhã, no Estádio da Madeira, no Funchal.



Os madeirenses vão iniciar a preparação na Madeira, para depois rumar a Penafiel, na segunda quinzena de julho, num estágio que vai incluir alguns jogos particulares, com adversários ainda por definir.



Plantel provisório do Nacional para a época 2025/26:



- Guarda-redes: Lucas França.



- Defesas: Lenny Vallier (ex-Guingamp, Fra), João Aurélio, José Gomes, Francisco Gonçalves, Ulisses, Lucas Almeida, Ivanildo Fernandes, Léo Santos e Zé Vitor.



- Médios: André Sousa, Jota, Miguel Baeza, Matheus Dias e Chiheb Laabidi.



- Avançados: Paulinho Bóia e Martim Gustavo.