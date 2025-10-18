Nacional assegura continuidade na Taça de Portugal

Chico Gonçalves (08), Witi (28) e Martim Watts (35) foram os autores dos golos que garantiram a passagem do Nacional da Madeira à quarta ronda da Taça de Portugal, diante do Rebordelo, da divisão de honra da Associação de Futebol de Bragança, que conseguiu ‘fazer o gosto ao pé’ na estreia absoluta frente a uma equipa do primeiro escalão, por intermédio de Marinho (81), apesar de se ter despedido da prova rainha.



A primeira parte ficou marcada por um claro domínio da equipa madeirense, que se instalou no meio-campo do Rebordelo e acabou por chegar à vantagem logo aos oito minutos, na sequência do primeiro canto da partida, com um cabeceamento certeiro de Chico Gonçalves (0-1).



Em desvantagem, os anfitriões conseguiram contornar a superioridade dos insulares e encontrar o caminho para a área adversária, ainda que sem finalizações felizes. Contudo, não conseguiram travar as sucessivas investidas do Nacional que, aos 28 minutos, aumentou a ‘conta’ no marcador com um remate rasteiro de Witi (0-2). Pouco depois, aos 35, Martim Watts ‘assinou’ o terceiro golo dos madeirenses.



A segunda parte arrancou com a mesma ‘toada’ e com um forte remate de Joel Silva do ‘meio da rua’, mas a bola passou por cima do objetivo. Depois deste aviso, o Rebordelo procurou contrariar a superioridade do Nacional com recuperação de bola no meio-campo e contra-ataques rápidos, travados pelos ‘alvinegros’.



Depois de Mora ter desperdiçado uma oportunidade flagrante para os anfitriões na ‘cara’ do guardião madeirense, aos 81, a bola sobrou para Marinho na área visitante que, sem esforço, ‘encostou’ a contar, ‘carimbando’ o resultado final da eliminatória (1-3).







Jogo no Estádio Municipal de Vinhais, em Vinhais.



Rebordelo – Nacional, 1-3.



Ao intervalo: 0-3.



Marcadores:



0-1, Chico Gonçalves, 08 minutos.



0-2, Witi, 28.



0-3, Martim Watts, 35.



1-3, Marinho, 81.







Equipas:



- Rebordelo: Jaime Martins, João Victor (Ângelo Dangue, 60), Frank, Cícero, Arthur (Diogo, 74), Bruno (Marinho, 60), Coy Semedo, Tiago Ribeiro, Ismael Oliveira (Lucas João, 46), David Mora (Sean, 90+1) e Katurra.



(Suplentes: Fábio Santos, Cauê, Diogo, Vitinho, Lucas, Ângelo Dangue, Sean, Marinho e Vinicius.



Treinador: Gilberto Vicente.



- Nacional: Kevyn Freitas, Alan Nuñez (Josué, 71), Chico Gonçalves, Zé Vítor (Jota, 46), Vallier, Filipe Soares, André Sousa, Joel Silva (Deivison, 60), Martim Watts (Daniel Júnior, 46), Lucas João e Witi (Nourani, 46).



(Suplentes: Kaique, João Aurélio, Deivison, Liziero, Josué, Daniel Júnior, Paulinho, Nourani e Jota).



Treinador: Tiago Margarido.



Árbitro: Vítor Lopes (AF Viana do Castelo).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Coy Semedo (53), Daniel Júnior (55), Chico Gonçalves (58) e Jota (90+5).



Assistência: Cerca de 500 espetadores.