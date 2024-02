Nacional bate Penafiel com reviravolta graças a golo decisivo de Danilovic

O conjunto 'alvinegro' mantém o terceiro lugar, com 43 pontos, a apenas três do segundo, que é ocupado pelo AVS, ao passo que os penafidelenses não saem do 13.º posto, com 25 pontos, mas ficam à espera de ver o que fazem Feirense e Leixões.



O Penafiel entrou melhor e marcou logo na primeira ocasião, com João Silva a criar o desequilíbrio pela esquerda e a servir Hugo Firmino, que não marcou, mas atrapalhou, tendo Paulo Vítor feito autogolo.



A defesa 'alvinegra' parecia desnorteada e por pouco não sofreu o segundo, quase de 'rajada', valeu Ulisses que, novamente perante a aproximação de Hugo Firmino, fez o corte e, desta vez, evitou males maiores.



Depois da fase de maior turbulência, a 'turma' insular soube reagir e fez o empate pouco depois da meia hora: lançado em profundidade, Witi começou por obrigar Pedro Silva a uma boa intervenção, mas, à segunda tentativa, e com a baliza deserta, concretizou a igualdade.



À passagem do minuto 43, José Gomes, na cobrança quase irrepreensível de um livre direto, acertou com o estrondo na barra, mas o intervalo haveria mesmo de chegar sem alterações no marcador.



Depois do descanso, voltaram a entrar mais fortes os durienses, que passaram de novo para a frente após um autêntico brinde de Luís Esteves. O médio quis atrasar para o guarda-redes, mas 'ofereceu' a bola a Adílio, tendo este assistido João OIiveira, que só teve de encostar.



A resposta dos madeirenses, uma vez mais, não se fez esperar e José Gomes, que já havia ameaçado na primeira parte, aproveitou o espaço concedido no interior da área para 'fuzilar' Pedro Silva e deixar tudo empatado novamente.



Pouco depois, na fase de maior sufoco, Maga cometeu grande penalidade por mão na bola, e surgiu o lance que viria a decidir a contenda: na conversão do castigo máximo, Danilovic começou por permitir a defesa de Pedro Silva, mas não enjeitou a recarga e fez o 3-2 final.



O Penafiel ainda tentou um último assalto à baliza de Lucas França, mas sem sucesso. Reko ainda chegou a assustar (87 minutos), por via de um remate de meia distância, mas o guardião brasileiro estava atento e sacudiu a derradeira chance dos visitantes para empatar o encontro.



Jogo realizado no Estádio da Madeira, no Funchal.



Nacional – Penafiel, 3-2.



Ao intervalo: 1-1.



Marcador:



0-1, Paulo Vítor, 13 minutos (na própria baliza).



1-1, Witi, 34.



1-2, João Oliveira, 54.



2-2, José Gomes, 60.



3-2 Danilovic, 68.







Equipas:



- Nacional: Lucas França, João Aurélio, Paulo Vítor (Jordi Pola, 85), Ulísses, José Gomes, Danilovic, Luís Esteves (André Sousa, 79), Carlos Daniel (Sérgio Marakis, 90+5), Witi, Gustavo Silva (Dudu Teodora, 84) e Chuchu Ramírez (Rúben Macedo, 84).



(Suplentes: Rui Encarnação, André Martins Sousa, Jordi Pola, Diga, André Sousa, Sérgio Marakis, Rúben Macedo, Jota e Dudu Teodora).



Treinador: Tiago Margarido.



- Penafiel: Pedro Silva, Diogo Brito, Rúben Pereira (Gabriel Barbosa, 75), João Miguel, Maga (Pedro Vieira, 70), João Silva, Filipe Cardoso (André Silva, 70), Reko, João Oliveira, Hugo Firmino e Adílio Santos (Suker, 84).



(Suplentes: Filipe Ferreira, Bruno Pereira, Edu Pinheiro, Diogo Batista, Pedro Vieira, Gabriel Barbosa, André Silva, e Suker).



Treinador: Hélder Cristóvão.







Árbitro: Cláudio Pereira (AF Aveiro).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Rúben Pereira (42), Maga (63) e Rúben Macedo (90+2).



Assistência: 1.550 espetadores.