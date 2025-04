Nacional com `luz verde` para concretizar negócio com grupo de investimento

“Na sequência da autorização que já tinha sido dada à direção para tratar do negócio dos investidores, ninguém quis exercer o direito de preferência e penso que está tudo tratado para que a direção celebre o negócio”, revelou o presidente da mesa da AG, João Borges Machado, no final da reunião magna, que decorreu no Estádio da Madeira, com a presença de 55 sócios.



O emblema insular tem um acordo para a venda de 60% da SAD ao grupo de investimento ACA Football Partners (ACAFP), com sede em Singapura, por 13 milhões de euros (ME), que consiste na cedência de um “direito de utilização”, deixando de parte o futebol jovem e as instalações desportivas.



“Todo o património fica na esfera do clube, assim como a formação, o que é bastante importante”, sublinhou Borges Machado.



O presidente da direção do Nacional, Rui Alves, salientou também que tudo ficará regularizado nos próximos dias, lamentando apenas não existir um associado com a capacidade de investir na SAD madeirense.



“Ficaria muito mais satisfeito se um dos sócios do Nacional exercesse o direito de preferência. Como é óbvio, sentia-me muito mais confortável. É sempre melhor trabalhar com quem já se conhece há muito tempo”, notou.



A ACAFP detém participações sociais no Charlton Athletic, que milita na terceira divisão inglesa, assim como no Juventud de Torremolinos FC, do quarto escalão espanhol.



Os 13 ME serão pagos em duas tranches, com a primeira a ser disponibilizada até ao dia 30 de abril, no valor de 6,5 ME, ao passo que a segunda, no mesmo montante, será feita até 31 de agosto.



O acordo prevê ainda a venda de mais 10% do capital social da SAD ‘alvinegra’, até dezembro de 2026, com a ACAFP a pagar um valor adicional de 2,1 ME, com termos e condições discutidos separadamente, ainda por revelar.



O Nacional disputa a I Liga portuguesa de futebol e, decorridas 30 jornadas, ocupa o 13.º lugar, com 32 pontos, mais oito do que o AVS, que é 16.º classificado e está em posição de play-off, quando faltam apenas quatro jogos para o final do campeonato.



No domingo, os madeirenses visitam o Moreirense, em partida da 31.ª ronda, com início às 15:30, no Estádio Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos.