Nacional confirma mais quatro reforços

O guarda-redes brasileiro, de 20 anos, atuava na equipa de sub-20 do Fluminense, pelo qual realizou 20 jogos em 2025, tendo assinado um contrato válido para as próximas cinco temporadas, até junho de 2030.Por seu lado, o médio brasileiro, de 22 anos, chega proveniente do São Caetano, clube que representava desde 2024 e pelo qual cumpriu um total de 19 jogos, nos quais apontou dois golos, assinando por três épocas.O extremo tunisino, de 23 anos, assinou por três épocas, até junho de 2028, depois de nas últimas duas temporadas ter jogado no Adana Demirspor, último classificado da primeira divisão turca em 2024/25.Quanto ao avançado brasileiro, de 22 anos, vai vestir de alvinegro por cinco temporadas, até junho de 2030, e chega após ter apontado sete golos em 19 jogos ao serviço do Londrina, da terceira divisão do Brasil, em 2025.Os quatro novos reforços juntam-se ao defesa Lenny Vallier, que veio do Guingamp, de França, sendo que todos deverão integrar o primeiro treino da nova época, esta quinta-feira, no Estádio da Madeira, no Funchal.