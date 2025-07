Nacional derrotado pelo Desportivo de Chaves em duelo particular

No Complexo Desportivo de Freamunde, Roberto e Paulo Vítor marcaram para o conjunto transmontano, que continua só com vitórias na pré-temporada, depois de bater o Fafe (1-0) e o Vitória de Guimarães (2-1), ambos da Liga 3.



Pelos madeirenses, o técnico Tiago Margarido alinhou de início com Lucas França, João Aurélio, Leonardo Santos, Ulisses, José Gomes, André Sousa, Matheus Dias, Jota, Pablo Ruan, Paulinho Bóia e Martim Gustavo, segundo informações no site oficial.



No decorrer do encontro, entraram ainda Kevyn, Lenny Valier, Francisco Gonçalves, José Vítor, Alan Nuñez, Josué, Deivison, Douglas Nathan, Laabidi, Shatri e Nourani, pode ler-se na mesma nota.



O próximo jogo de preparação do Desportivo de Chaves está marcado para quarta-feira, diante do Ponferradina, do terceiro escalão espanhol.



Por sua vez, o Nacional, que já empatou com o Sporting (1-1), da I Liga, e venceu a AD Machico (3-0), do Campeonato de Portugal, defronta agora a Académica, da Liga 3, na segunda-feira.