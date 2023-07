Nacional elimina União de Leiria da Taça da Liga no desempate por grandes penalidades

Num jogo entre duas equipas da II Liga, a União de Leiria esteve a vencer a partida por 3-2, até aos descontos, momento em que o Nacional, que sempre acreditou que seria possível levar o jogo para o desempate por grandes penalidades, alcançou o empate.



Nos penáltis, os guarda-redes brilharam, com Lucas França a defender quatro remates e Pawel Kieszek dois.



O jogo até começou bem para a União de Leiria, que aos 11 minutos se adiantou no marcador, com um golo de Jair, a mostrar a veia de goleador que o fez ser o melhor marcador da equipa na época passada. O avançado apareceu junto ao poste esquerdo da baliza de Lucas França, respondendo da melhor forma a um cruzamento de Jordan van der Gaag.



Foi o mesmo Jordan, um dos jogadores da equipa da casa que mais estragos fez junto à linha, que voltou a desequilibrar na esquerda, ficando perto de aumentar a vantagem.



A mostrar um bom entrosamento, a equipa de Vasco Botelho da Costa conseguiu ser mais perigosa do que o seu adversário, que chegou ao 1-1, após uma má receção de Leandro, que se deixou antecipar. A bola foi parar aos pés de Guilherme Pira, que rematou passando a bola entre os defesas do Lis.



Empatada, a União de Leiria continuou à procura do golo, pressionando o seu adversário, que tinha alguma dificuldade em travar a velocidade leiriense.



Aos 37 minutos, na marcação de um canto por Leandro, a bola ficou solta na grande área e, quando Jair se preparava para rematar, foi puxado por João Aurélio.



Sem hesitação, o árbitro assinalou grande penalidade, que Rochéz, a estrear-se com a camisola da União de Leiria, converteu no 2-1.



Em cima do apito para o intervalo, novamente Leandro, na marcação de um canto, colocou a bola na zona área e Bura saltou mais alto que todos e fez o 3-1.



O resultado parecia dar segurança à equipa da casa, mas, no reatar, a entrada de Gustavo Silva no Nacional foi uma aposta ganha.



O jogador veio dar mais velocidade e clarividência no ataque dos insulares que, apesar de estarem a perder, evidenciaram sempre tranquilidade e organização.



O aviso foi dado aos 51 minutos, quando Luís Esteves, na marcação de um livre direto, levou a bola a embater na barra. Aos 67 minutos, foi Gustavo Silva que lançou Teodora, que obrigou Pawel Kieszek a defender.



Dois minutos depois, Carlos Daniel, na zona central, aproveitou um buraco na defesa leiriense e rematou para o 3-2. O cruzamento saiu, de novo, dos pés de Gustavo Silva.



Aos 80 minutos, Luís Esteves voltou a ver a barra devolver-lhe um forte remate, num livre direto.



Em cima do apito final, a União de Leiria teve oportunidade de ‘matar’ o jogo. Primeiro, foi Jair a rematar para defesa de Lucas França, que voltou a negar o golo a Afonso Valente, que tentou a recarga.



Nos descontos, Gustavo Silva congelou por momentos o sol que iluminava o Municipal de Leiria, quando, num remate de meia distância, igualou a partida e levou o jogo para o desempate das grandes penalidades.