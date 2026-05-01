Nacional em bom momento quer `selar` permanência na receção ao AFS

"Neste momento, a equipa materializa as oportunidades que são criadas e isso, obviamente, configura outro tipo de confiança. Ao longo do tempo, a equipa também evoluiu e é, atualmente, mais madura e gere melhor o resultado", referiu o técnico, em conferência de imprensa, no Estádio da Madeira, no Funchal.



Quase em "ponto de rebuçado", o emblema insular venceu três dos últimos quatro desafios, diante Estrela da Amadora (2-0), Alverca (1-0) e Tondela (2-0), sendo que a única derrota ocorreu na visita ao Benfica (2-0), no Estádio da Luz, em Lisboa.



Nesse sentido, o treinador, de 37 anos, quer aproveitar a boa fase para garantir, em definitivo, a permanência no primeiro escalão, deixando um apelo aos adeptos para comparecerem em grande número na Choupana.



"Convoco todos os nacionalistas. A entrada é gratuita para as mulheres e cada sócio pode trazer um acompanhante, portanto, tragam os familiares, amigos e conhecidos. Quanto mais gente para nos apoiar, melhor", vincou.



Já matematicamente despromovido à II Liga, o conjunto orientado por João Henriques também apresenta melhorias significativas relativamente à primeira volta do campeonato, nomeadamente no "momento da transição" e ao nível das "bolas paradas", sobretudo de cariz ofensivo.



"Vamos jogar contra um AVS que vive o melhor momento na temporada. Prova disso é o último jogo contra o Sporting, em que conseguiu um empate muito meritório (1-1). É uma equipa que vale muito mais do que os pontos que tem na classificação", notou.



Os lesionados Ulisses Rocha, Ivanildo Fernandes e Miguel Baeza continuam entregues ao departamento clínico e são 'baixas' para o que resta da temporada, ao passo que Igor Liziero e Gabriel Veron evoluíram no tratamento e devem integrar a convocatória, segundo o 'timoneiro' dos madeirenses.



Por sua vez, Chiheb Labidi, que falhou o último jogo após ter completado uma série de cartões amarelos, também está novamente disponível, aumentando o lote de opções para o meio-campo.



O Nacional, 14.° classificado, com 31 pontos, recebe no sábado o AFS, 18.° e último, com 14, a partir das 15:30, no Estádio da Madeira, sob arbitragem de Márcio Torres, da associação de Viana do Castelo.