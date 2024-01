Nacional espera ver levantada sanção da FIFA "muito brevemente"

"A situação era para já estar resolvida, mas houve um atraso numa pequena questão financeira", adiantou a mesma fonte do emblema madeirense, referindo que "é uma questão de dias até tudo ficar resolvido".



Desta forma, a situação "poderá ser resolvida já na próxima semana", ainda que não haja uma data definida para o efeito.



Além do Nacional, também o Boavista, da I Liga de futebol, Rio Maior, que milita na Campeonato Distrital da 2.ª Divisão de Santarém, e os já extintos Olhanense e Aves 1930 estão também inibidos de registar novas inscrições.



Esta é uma medida que segue as diretrizes de um documento criado recentemente pela FIFA, orgão oficial que tutela o futebol mundial, com o objetivo de "promover a transparência e manter a total divulgação de documentos em relação aos orgãos judiciais".