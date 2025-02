Nacional estreia-se a vencer fora

Os dois golos do lateral esquerdo português, aos 48 e 58 minutos, permitiram aos madeirenses sair do Algarve com três importantes pontos, numa partida em que as duas equipas terminaram reduzidas a 10 unidades, após as expulsões de Elves Baldé (41) e Fuki Yamada (50).O Nacional ascendeu provisoriamente à 13.ª posição, com 22 pontos, afastando-se da zona de despromoção direta, onde continua o Farense, 17º, com 15, tendo registado o sexto jogo seguido sem ganhar.O capitão Marco Matias e o reforço de inverno Rony Lopes, em estreia absoluta, foram as duas novidades no ‘onze’ algarvio, face à derrota (3-1) na visita ao Sporting, com o habitual extremo Elves Baldé a recuar para lateral no ‘3x4x3’ de Tozé Marreco.Já no Nacional, em relação ao desaire caseiro (1-2) frente ao Arouca, Tiago Margarido operou quatro alterações, apostando em Léo Santos, Matheus Dias, Fuki Yamada e Paulinho Bóia, estes dois últimos reforços de janeiro, em estreia no onze e a ocuparem as duas alas ofensivas no ‘4x2x3x1’.A primeira parte ficou marcada pelo equilíbrio de parte a parte, com as duas equipas a mostrarem agressividade a meio-campo, até muita vontade de chegar à baliza, mas esses indicadores goravam-se devido à falta de qualidade ofensiva mútua.Tomané, num remate contra um defesa dos madeirenses, aos nove minutos, Paulinho Bóia, numa ameaça intercetada por Cláudio Falcão, aos 18, e Lucas Áfrico, num cabeceamento para defesa fácil de Lucas França, aos 24, foram os autores das primeiras tentativas.Com o Farense a tentar com mais bola no pé, à procura do ‘criativo’ Rony Lopes, e o Nacional a tentar lançar as suas ‘setas’ no ataque, a primeira grande ocasião de jogo só surgiu aos 39 minutos, mas Dudu Teodora rematou fraco e para fora, com espaço para fazer melhor.Pouco depois, aos 41, o Farense ficou reduzido a 10 unidades: Elves Baldé perdeu o duelo com Zé Vítor e, já com a jogada concluída e deitado no chão, pontapeou Zé Vítor no joelho, acabando por ver o cartão vermelho.Os dois treinadores esperaram pelo intervalo para mexer, com Tozé Marreco a lançar Rui Costa e Rivaldo Morais, numa equipa arrumada em ‘3x4x2’, e Tiago Margarido a apostar em Daniel Penha para tentar dar mais criatividade ao ‘miolo’.Três minutos após o reatamento, a formação do Funchal chegou à vantagem, num lance de ataque rápido desenhado precisamente por Daniel Penha, que colocou em Dudu Teodora, o qual assistiu José Gomes para o remate certeiro.A esperança ‘renasceu’ para o Farense aos 50 minutos, quando as duas equipas voltaram a ficar em igualdade numérica, após a expulsão do japonês Fuki Yamada, por acumulação de amarelos.Mas tão depressa a ‘chama’ algarvia se ‘acendeu’ como se ‘apagou’, novamente após dupla substituição de Tozé Marreco, que arriscou reforçar o setor ofensivo em busca do empate.Com uma série de erros da defesa algarvia, a bola sobrou para José Gomes, que à entrada da área não se fez rogado e atirou para o 2-0, aos 58 minutos.Nos minutos finais, o Farense pressionou em busca do golo, mas o guardião do Nacional, Lucas França, parou com excelentes defesas as tentativas de Yusupha (79 e 85 minutos) e Rui Costa (88).