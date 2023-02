Nacional ganha fôlego na luta pela manutenção com triunfo frente à BSAD

No Estádio Nacional, em Oeiras, Dudu, que tinha desperdiçado uma grande penalidade na primeira parte, apontou, aos 55, o único tento do triunfo do Nacional, que deixou a formação de Filipe Cândido no 14.º lugar, com 24 pontos, com a BSAD no 16.º, com 20.



A BSAD dispôs de mais posse de bola inicial, mas foi o Nacional a ameaçar primeiro: já depois de um ataque veloz concluído por Zé Manuel, aos cinco minutos, os insulares viram Gonçalo Tabuaço defender uma grande penalidade apontada por Dudu, aos 12.



A turma ‘azul’ refez-se do susto inicial e, sobretudo através de bolas paradas, procurou o tento inaugural, pelos pés de Edgar, aos 24, para grande defesa de Encarnação, e de Rúben Oliveira, aos 42, igualmente de fora da área, mas ligeiramente ao lado da baliza.



Ainda antes do descanso, um cabeceamento de Carlos Daniel, aos 44, testou a atenção de Gonçalo Tabuaço, mas o ‘nulo’ prevaleceria para-a etapa complementar, na qual o avançado brasileiro Dudu se redimiu do penálti falhado, ao aproveitar um grande erro.



Corria o minuto 55 quando, depois de uma distração ‘fatal’, Dudu recuperou a bola no último terço, driblou um adversário e, perante Gonçalo Tabuaço, atirou rasteiro para o único tento da partida, que obrigou a BSAD a assumir uma postura bem mais atacante.



No entanto, chegar à grande área do conjunto da Madeira foi uma tarefa complicada, só tendo criado uma soberana ocasião aos 87, que podia ter dado a igualdade, mas um desvio fundamental impediu o golo num remate cruzado de Castro, pela ala esquerda.







Jogo realizado no Estádio Nacional, em Oeiras.



BSAD – Nacional, 0-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcador:



0-1, Dudu, 55 minutos.







Equipas:



- BSAD: Gonçalo Tabuaço, Jójó, Boni, John Kelechi, Henrique (Bernardo Caldeira, 63), Fofana (Braíma, 63), Rúben Oliveira, Samuel Lobato (Castro, 63), Chico (Fabrício, 77), Edgar (Jefferson, 45+1) e João Lima.



(Suplentes: Álvaro Ramalho, Bernardo Caldeira, Tavares, Coxixo, Yaya, Braíma, Castro, Jefferson e Fabrício).



Treinador: Paulo Mendes.



- Nacional: Encarnação, Clayton (João Aurélio, 46), Rafael Vieira, Paulo Vítor, André Sousa, Ismael, Zé Manuel (Witi, 87), Carlos Daniel, Gustavo Silva (Luís Esteves, 72), Pipe Gómez (Macedo, 77) e Dudu (Bruno Gomes, 77).



(Suplentes: Vinícius Machado, João Aurélio, José Gomes, Sérgio Marakis, Luís Esteves, Jota, Witi, Macedo e Bruno Gomes).



Treinador: Filipe Cândido.







Árbitro: António Nobre (AF Leiria).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Clayton (33), João Lima (52), Zé Manuel (67), Bruno Gomes (78), Rafael Vieira (83), Castro (83) e Bernardo Caldeira (89).



Assistência: Cerca de 250 espetadores.