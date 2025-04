Nacional oferece entradas gratuitas aos sócios e adeptos no jogo com Gil Vicente

"Para proporcionar, uma vez mais, um ambiente emotivo de apoio à nossa equipa, a entrada neste importante jogo será gratuita, desde que os adeptos e simpatizantes apresentem-se nas portas (três e seis) de acesso às bancadas com um adereço do clube (camisola, cachecol, boné, bandeira até um metro quadrado, entre outros)", informa a formação 'alvinegra' no seu sítio oficial na Internet.



O emblema insular aconselha ainda que os adeptos cheguem cedo, de forma a "evitarem filas e atrasos no acesso ao interior do estádio", cujas portas abrem às 14:30, sendo que a "lotação é limitada ao número de lugares existentes".



O Nacional, 12.° classificado, com os mesmos 32 pontos do Rio Ave, recebe no sábado o Gil Vicente, que ocupa o 14.° lugar, com 26, tantos quantos o Estrela da Amadora, às 15:30, no Estádio da Madeira, com arbitragem de Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.