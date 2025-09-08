Nacional pondera faltar ao jogo de sábado frente ao FC Porto

"Após vários e consecutivos esforços junto da companhia aérea TAP Portugal para a remarcação das viagens associadas a esta deslocação, o Nacional informa que pondera dar falta de comparência a este encontro por até à data não ter recebido uma alternativa de viagem viável e condizente com uma equipa de futebol profissional", pode ler-se no site oficial dos nacionalistas.



A formação madeirense explica que realizou atempadamente a marcação das viagens aéreas para as suas 17 deslocações no campeonato de acordo com as datas oficiais de cada jornada, acrescentando ainda que alertou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) para "dificuldades numa eventual alteração de toda a logística associada" a este jogo, agendado para sábado, às 18:00, no Estádio do Dragão.



"A comitiva 'alvinegra' tinha marcação de viagem aérea com partida desde o Aeroporto da Madeira para a manhã da véspera - sábado, dia 13. Posto isto, e mesmo alertada para dificuldades numa eventual alteração de toda a logística associada, a LPFP decidiu, a 01 de setembro, a alteração da partida", refere a informação divulgada pelo clube.



Na mesma nota, o emblema insular manifesta ainda total disponibilidade para "disputar esta jornada no domingo, dia 14", uma vez que existe flexibilidade para fazer esse ajuste.



