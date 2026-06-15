Nacional rescinde por “mútuo acordo” com futebolista Lucas João

Contratado em julho de 2025, o avançado, de 32 anos, que já tinha representado o emblema insular entre 2011 e 2015, participou em 20 jogos na temporada 2025/26, sem nenhuma contribuição para golo.



Junta-se às saídas já confirmadas de Jota e André Sousa, em final de contrato, assim como Kaique, que terminou o período de empréstimo para regressar aos brasileiros do Palmeiras.



Por sua vez, o histórico capitão João Aurélio, que representou o Nacional durante 12 temporadas, terminou a carreira de futebolista, mas deverá continuar no clube, assumindo o cargo de diretor desportivo.