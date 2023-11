Nacional sobe à liderança

Era o jogo cartaz da jornada e a primeira parte, sobretudo, fez-lhe justiça, com oportunidades de golo para os dois lados, domínio repartido e grandes intervenções dos guarda-redes.



Lucas França, pelo Nacional, chamou a si o maior protagonismo, com quatro intervenções importantes, duas delas extraordinárias, aos 36 e 38 minutos, respondendo Pedro Trigueira, para o AVS, com uma defesa de recurso, aos 42, emendando a sua própria saída da baliza em remate de longe de Witi.



Seria o segundo para o Nacional, que ganhou vantagem aos 19, por Gustavo Silva, desmarcado por Luís Esteves, num lance em que Edson Farias, traído por um aparente escorregão, ficou com mais olhos do que pernas para travar a longa correria do compatriota brasileiro, praticamente do meio-campo até à área do AVS.



O segundo tempo foi menos em quase tudo o que se esperava e pedia de positivo, sobretudo em oportunidades de golo.



O AVS teve mais iniciativa e bem tentou, mas faltou-lhe poder de fogo, acusando ausências (Alaba, Zé Ricardo e Mercado) que um plantel curto não consegue disfarçar.



As pausas forçadas pelo Nacional, em vantagem e a gerir o resultado, e as quezílias entre jogadores foram inimigas do espetáculo, com os insulares a mostrarem mais consistência, face a um AVS em perda, já com três derrotas consecutivas.



Na tabela, o Nacional é agora líder, com os mesmos 23 pontos do Santa Clara, enquanto o AVS, que ia na frente, caiu para o terceiro lugar, com 22, arriscando ser igualado pelo Marítimo, que ainda vai jogar diante do Torreense (15:30).



Jogo no estádio do Clube Desportivo das Aves, na Vila das Aves.



AVS – Nacional, 0-1.



Ao intervalo: 0-1.



Marcadores:



0-1, Gustavo Silva, 15 minutos.



Equipas:



- AVS: Pedro Trigueira, Edson Farias (Dioh, 88), Anthony Correia, Clayton, Fernando Fonseca (Gustavo Mendonça, 88), Jonatan Lucca, Fábio Pacheco (Sangaré, 77), Vasco Lopes, Luís Silva, Benny (Carlos Daniel, 56) e Nenê.



(Suplentes: Lucas Moura, Jorge Teixeira, Thiago Freitas, Ricardo Dias, Gustavo Mendonça, João Amorim, Dioh, Carlos Daniel e Sangaré).



Treinador: Jorge Costa.



- Nacional: Lucas França, João Aurélio, Ulisses, Paulo Vítor, André Martins Sousa, Danilovic, Luís Esteves (Sérgio Marakis, 90+6), Gustavo Silva (Dudu, 77), Carlos Daniel (André Sousa, 75), Witi (Rúben Macedo, 77) e Chuchu Ramírez.



(Suplentes: Rui Encarnação, Jordi Pola, José Gomes, Raimar, Sérgio Marakis, André Sousa, Jota, Rúben Macedo e Dudu).



Treinador: Tiago Margarido.



Árbitro: Manuel Oliveira (AF Porto).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Fábio Pacheco (60), Lucas França (63), André Martins Sousa (65), Edson Farias (66), Luís Silva (81), Dudu (88), Anthony Correia (90+5), Ulisses (90+9) e Sangaré (90+9).



Assistência: Cerca de 300 espetadores.v