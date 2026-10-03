Futebol Nacional
Nacional vence Camacha em jogo de preparação
O Nacional, da I Liga portuguesa de futebol, venceu hoje a Camacha, por 3-0, num encontro particular disputado no terreno da formação que milita no Campeonato de Portugal, à porta fechada.
Os golos da formação 'alvinegra' foram apontados por Ivanildo Fernandes, Danel Dongmo e Mateus Iseppe, todos na segunda parte do desafio, que serviu para testar soluções durante a pausa para os compromissos das seleções nacionais.
O próximo jogo oficial do conjunto nacionalista, 15.° classificado do campeonato, com quatro pontos, está marcado para 11 de outubro, pelas 15:30, frente ao Rio Ave, 16.° e antepenúltimo, com os mesmos pontos, a contar para a oitava jornada da I Liga, em Vila do Conde.
O próximo jogo oficial do conjunto nacionalista, 15.° classificado do campeonato, com quatro pontos, está marcado para 11 de outubro, pelas 15:30, frente ao Rio Ave, 16.° e antepenúltimo, com os mesmos pontos, a contar para a oitava jornada da I Liga, em Vila do Conde.