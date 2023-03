Nacional vence particular diante do Marítimo

As duas formações madeirenses defrontaram-se para manter os índices competitivos, numa altura em que os campeonatos estão interrompidos devido aos compromissos das seleções, tendo os ‘alvinegros’ levado a melhor sobre o rival insular, que se encontra no patamar mais alto do futebol português.



O golo solitário que determinou a vitória nacionalista, em encontro que decorreu no Estádio da Madeira à porta fechada, surgiu na etapa complementar, com assinatura de Zé Manuel, ao minuto 70.



O Marítimo, que ocupa o 16.º lugar na I Liga, com 16 pontos, iniciou a partida com Makaridze, Cláudio Winck, Diogo Mendes, René Santos, Vitor Costa, João Afonso, Beltrame, Pablo Moreno, Riascos, Kanu e Chucho Ramírez.



Pelo emblema ‘verde rubro’ jogaram ainda todos os disponíveis, à exceção de Edgar Costa, que se encontra entregue ao departamento clínico do clube, a contas com um traumatismo no joelho esquerdo, e Zainadine e Percy Liza, que se encontram ao serviço das seleções de Moçambique e do Perú, respetivamente.



O conjunto orientado por Filipe Cândido, que ocupa a 15.ª posição na II Liga, apresentou-se em campo com Lucas França, Clayton, Rafael Vieira, Paulo Vitor, José Gomes, Marakis, Jota, Carlos Daniel, Pipe Gomez, Bruno Gomes e Rúben Macedo, tendo ainda alinhado pelos ‘alvinegros’ Vinicius Machado, André Sousa, Rúben Ramos, Luís Esteves, Danilovic, Zé Manuel e Dudu.



Nota para a participação de Diogo Mendes, Geny Catamo e Brayan Riascos pelo Marítimo e Danilovic pelo Nacional, totalmente recuperados das mazelas físicas que os afastaram recentemente dos relvados.



As duas equipas insulares voltam à competição no dia 02 de abril, às 15:30. O Marítimo recebe Boavista, para a 26.ª jornada da I Liga, enquanto o Nacional visita o Vilafranquense, para a mesma jornada da II Liga.